Patriot не врятують від російських бомб: Зеленський озвучив головну проблему та спосіб її вирішити (відео)

Україна має боротися з загрозою іншим способом

Україна ніколи не зможе отримати потрібну кількість систем ППО, щоб захистити себе від російських коригованих авіабомб. Натомість набагато дешевше знищувати російські літаки на аеродромах далекобійною зброєю.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю колумністці The Philadelphia Inquirer Труді Рубін. За його словами, росіяни скидають щомісяця тисячі авіабомб по всьому сходу, включаючи Харків, Донбас і зокрема напрямок Торецька та Покровська.

Він зазначив, що теоретично для збивання КАБів можуть бути використані ракети Patriot, але і з ними є проблема.

"Тисяч на місяць у нас ніколи не буде, і я вам скажу чесно, і сотень "Патріотів" теж на місяць ніколи не буде. Кожна ракета (коштує, — ред) близько трьох мільйонів. І питання не тільки в грошах, ви й самі знаєте, що їх стільки у світі не виробляють", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, якщо Україна витратить усі ракети на боротьбу з авіабомбами, то росіяни просто зачекають на виснаження запасів ППО і потім почнуть знищувати інфраструктуру, енергетику та міста.

Таким чином, Зеленський каже, що єдиним варіантом для виходу із цього положення є використання далекобійної зброї проти російських літаків, що стоять на аеродромах. Для цього ЗСУ потребують зброї, здатної вражати цілі на відстані 300 кілометрів і більше.

Як повідомлялося раніше, Україна намагається умовити США дати можливість використати американську зброю для ударів по російських аеродромах. В цей час ЗСУ використовують для цих цілей БПЛА свого виробництва, проте ракети ATACMS могли б робити це набагато ефективніше.