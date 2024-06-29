Во время тревоги в Запорожье раздались взрывы: враг мог атаковать город баллистикой

Отбой воздушной тревоги дали в 15:03

После 14:30 в субботу, 28 июня, во время воздушной атаки в Запорожье раздались взрывы. Перед этим воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", — предупредили в ПС в 14:28.

О взрывах в Запорожье в 14:32 сообщило "Суспільне". Мониторинговые каналы написали об атаке Запорожья баллистическими ракетами.

"Огонь корректируется с помощью разведывательного БПЛА. Угроза остается до отбоя", — говорится в сообщении.

В сети пишут, что по предварительным данным Запорожье могло быть атаковано баллистической ракетой "Искандер-М". "Искандер" – это вид баллистической ракеты малой дальности, разработанных в России. Скорость полета "Искандер-М" — до 7 500 км/ч.

Как сообщал "Телеграф", ужин в пятницу, 29 июня, россияне ракетами ударили по девятиэтажке в Днепре, разрушив верхние этажи. Спасатели всю ночь разбирали завалы, на утро 29 июня было известно о погибшем и 12 пострадавших, пропавшими считались 5 человек.