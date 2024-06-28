Не осталось ни кирпичика: жители дома в Днепре рассказали подробности удара (видео)

Жители дома говорят, что чудом остались живы после удара

Жители Днепра поделились своими историями после прилета ракеты в жилой дом. Многие из них лишились крыши над головой, а квартиры других чудом сильно не пострадали.

Об этом горожане рассказали журналистам. По состоянию на 21:50 известно о 12 пострадавших местных жителях.

"Уже 12 пострадавших в Днепре. Шестеро – в больнице. Среди них – беременная женщина. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Пациентке оказывают всю необходимую медпомощь", — сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

Одна из пострадавших — девочка Алиса. Единственное, что она помнит — это крики "Есть ли кто живой?". Во время удара она находилась в коридоре собственной квартиры, как вдруг в нескольких метрах от нее обрушилась часть дома. Девочка долго не могла оправиться от стресса, и осознать то, что в свою комнату она больше не вернется.

"Мы с бабушкой и дедушкой вышли в коридор, нас позвала мама. Потом ба-бах и дверь упала, пошел запах гари и пыль, я упала на пол. Меня пытались поднять, но мне было страшно, я плакала… У нас было две двери, одну выбило — она лежала на полу, а первую входную не смогли открыть, ее резали болгаркой…Я не знаю, где спать, мне страшно, что я не вернусь домой, я не знаю, что мне делать", — говорит Алиса.

Ольга и Александр также жители пострадавшего дома. Их квартира находилась на 10 этаже и тоже пострадала от ракеты. Они рассказали журналистам "Радио Свобода" о том, что от их жилья не осталось ничего. Они купили квартиру полгода назад.

"Мы в момент удара были на левом берегу. В чатах начали писать о взрывах, сработала сигнализация и мы решили поехать домой. К счастью, в квартире никого не было, от нее не осталось ни кирпичика, ее полностью нет", — говорят они.

Ночевать пара будет у друзей или родственников. Все, что у них осталось — это вещи, которые были при них, и новое платье, которое Ольга купила в день удара.

По словам местного жителя Артема, в момент удара он как раз ехал домой. Ему чудом повезло — квартира особо не пострадала, хоть и попало "на три метра левее", сказал он "Cуспільному".

Также в доме снимали квартиру переселенцы из Красногоровки Донецкой области. Нина вместе с мужем год прожила на 7-м этаже, ее супруг инвалид войны. Во время удара женщина была в парке, потом позвонила дочери и консьержке, от которой и узнала, что пострадал именно ее подъезд. В разрушенной квартире также жили дочь Нины вместе с внучкой. В момент удара в доме никого кроме кошки не было, животное удалось спасти сотрудникам ГСЧС.

По словам консьержки, она находилась на первом этаже, когда услышала взрыв.

"Я выскочила, ничего не видно было — все в дыму. Людей мало в подъезде было. Но знаю, что в одной из квартир привалило женщину. Мужчину вывели, а она там осталась", — рассказала Алла.

Еще один местный житель — Валерий. Он за несколько часов до удара по дому уехал на дачу, перед этим полив цветы в квартире. Теперь у него нет ни цветов, ни жилья.

"Я забрал собачку и уехал на дачу. Попали в наш этаж, спасатели сейчас как раз заливают спальню водой… Бог отвел, что живые остались. Но квартира полностью [уничтожена], там ничего не осталось. Я остался в тапочках, шортах и футболке", — сказал он.

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