Укр

Три сотни свидетелей: в "Таврии В" ответили пропагандистам Кремля после удара по складам

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Борис Музалев ответил на пропагандистские месседжи Новость обновлена 24 июня 2024, 15:45
Борис Музалев ответил на пропагандистские месседжи. Фото https://dumskaya.net/news

Снова россиян поймали на лжи

Сегодня утром в Одессе прогремели мощные взрывы, ракета ударила по складу торговой сети "Таврия В". Российские пропагандисты писали о попадании в склад боеприпасов, но основатель сети Борис Музалев отрицает это.

Он заявил, что на его складах никогда не было никакого оружия и снарядов. Об этом Музалев написал в фейсбуке.

"Я Борис Музалёв, учредитель сети "Таврия В", на нашем складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов, ни в первый раз, ни сейчас. Три сотни сотрудников склада этому свидетели", — написал Музалов.

Основатель сети также выложил фотографию. На ней видно, что на стеллажах лежат товары, а на заднем фоне виден огонь. Никакого оружия и боеприпасов на фотографии нет.

Ранее на сообщение кремлевских пропагандистов на "удар по боеприпасам" ответил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он пояснил, что при обстреле таких объектов детонация длится часами. Это значит, что на месте не могут работать спасатели. Однако работники ГСЧС были на месте происшествия с первых минут.

Для справки: "Таврия В" — это всеукраинская сеть супермаркетов, которая была основана еще в 1992 году. По данным на 2022 год, в сети было 119 магазинов.

"Телеграф" ранее писал, что в Севастополе взорвалась ракета над пляжем. Более 100 человек получили ранения, есть жертвы. Обломки ракеты указывают, что она российская, хотя пропагандисты традиционно обвиняют Украину и США.

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#Одесса #Россия #Взрыв