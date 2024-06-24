Три сотні свідків: у "Таврії В" відповіли пропагандистам Кремля після удару по складах

Знову росіян піймали на брехні

Сьогодні вранці в Одесі пролунали потужні вибухи, ракета вдарила по складу торгової мережі "Таврія В". Російські пропагандисти писали про ураження складу боєприпасів, але засновник мережі Борис Музальов заперечив це.

Він заявив, що на його складах ніколи не було ніякої зброї та снарядів. Про це Музальов написав у фейсбуці.

"Я Борис Музальов, засновник мережі "Таврія В", на нашому складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів, ні вперше, ні зараз. Три сотні співробітників складу цього свідки", ― написав Музалов.

Засновник мережі також виклав фото. На ньому видно, що на стелажах лежать товари, а на задньому фоні видно вогонь. Жодної зброї та боєприпасів на світлині немає.

Раніше на повідомлення кремлівських пропагандистів на "удар по складу боєприпасів" відповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він пояснив, що при обстрілі таких об’єктів детонація триває годинами. Це означає, що на місці не можуть працювати рятувальники. Проте працівники ДСНС були на місці події з перших хвилин.

Для довідки: "Таврія В" ― це всеукраїнська мережа супермаркетів, яка була заснована ще у 1992 році. За даними на 2022 рік, у мережі було 119 магазинів.

"Телеграф" раніше писав, що у Севастополі вибухнула ракета над пляжем. Понад 100 людей отримали поранення, є жертви. Уламки ракети вказують, що вона є російською, хоча пропагандисти традиційно звинувачують Україну та США.