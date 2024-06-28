Ракетный удар по Днепру: разрушена девятиэтажка,названо число пострадавших (фото)

В сети показали жуткие кадры

В пятницу 28 июня, российские террористы совершили очередную ракетную атаку на город Днепр. Прицельным ударом они попали в девятиэтажку. По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых.

В результате прилета есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак на своей странице в Телеграмм.

"Повреждена девятиэтажка. Там разрушение нескольких этажей. Предварительно есть раненые", — говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на происходящее в Днепре.

"Днепр, российские животные ударили по жилому дому", — написал он.

Владимир Зеленский также отреагировал на циничный обстрел гражданской инфраструктуры. По его словам, пострадали три человека.

"Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь. Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточное решение мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения — нужен надежный воздушный щит" для Украины", — говорится в сообщении.

По данным местных телеграмм-каналов, в результате попадания российской ракеты в Днепре разрушены 4 этажа дома. Корреспонденты "Сусптльного" с места происшествия сообщили, что пятый этаж поврежден.

ГСЧС и полиция уже на месте попадания. Они разворачивают спасательную операцию на месте ракетной атаки.

"По состоянию на 19:45 известно об одном погибшем и пятерых раненых. К сожалению, жертв может быть больше", — говорится в сообщении министра внутренних дел.

Спасатели разбирают завалы. В квартирах заблокированы люди. Одного мужчину спасли из автомобиля — пострадавшего засыпало частями разрушенного дома.

Сергей Лысак также сообщил, что погиб один человек, еще 6 пострадавших. Среди них 7-месячный младенец. У девушки отравления продуктами горения.

"Три местных в тяжелом состоянии. Это женщины 27 и 30 лет и 29-летний мужчина. Другие – средние", — говорит Лысак.

В многоэтажке разрушены четыре этажа. Там в квартирах, вероятно, заблокированы люди. Как и в автомобилях вокруг места ракетной атаки.

"В одном из подъездов разбитого дома произошло возгорание", — добавил он.

Также сообщается, что электротранспорт будет временно не курсировать. Восстановлением сообщения общественного транспорта уже занимаются энергетики.

"Временно ограничено движение трамваев №5 для проведения спасательной операции", — говорится в сообщении.

В сети показали фото разрушенного дома. На месте, где взорвалась ракета, заметно дыру.

Также в сети распространили видео, в котором говорится, что все праздничные мероприятия из-за ракетной атаки врага.

"Мы останавливаем квест на этих выходных. Билеты будут активны", — говорит мужчина на видео.

Он призвал донатить, помогать нашим защитникам. А также пострадавшим людям.

Ранее "Телеграф" писал, что днем 27 июня российские оккупанты атаковали Харьков.