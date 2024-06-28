Ракетний удар по Дніпру: зруйновано дев'ятиповерхівку, названо кількість постраждалих (фото)

В мережі показали моторошні кадри

У п'ятницю 28 червня, російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на місто Дніпро. Прицільним ударом вони влучили в дев'ятиповерхівку. Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених.

Внаслідок прильоту є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці в Телеграм.

"Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Там руйнування кількох поверхів. Попередньо, є поранені", — йдеться у повідомленні.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на події в Дніпрі.

"Дніпро, російські тварини вдарили по житловому будинку", — написав він.

Володимир Зеленський також відреагував на цинічний обстріл цивільної інфраструктури. За його словами, постраждало троє людей.

"Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України", — йдеться у повідомленні.

За даними місцевих телеграм-каналів, внаслідок влучання російської ракети у Дніпрі зруйновано 4 поверхи будинку. Кореспонденти "Супільного" з місця події повідомили, що п'ятий поверх — пошкоджений.

ДСНС та поліція вже на місці влучання. Вони розгортають рятувальну операцію на місці ракетної атаки.

"Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше", — йдеться в повідомленні міністра внутрішніх справ.

Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля — потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.

Також повідомляється, що електротранспорт тимчасово не курсуватиме. Відновленням сполучення громадського транспорту вже займаються енергетики.

"Тимчасово обмежено рух трамваїв №5 для проведення рятувальної операції", — йдеться у повідомленні.

В мережі показали фото зруйнованого будинку. На місці де вибухнула ракета помітно діру.

Також в мережі поширили відео в якому йдеться, що усі святкові заходи через ракетну атаку ворога.

"Ми зупиняємо квест на цих вихідних. Квитки будуть активні", — говорить чоловік на відео.

Він закликав донатити, допомагати нашим захисникам. А також постраждалим людям.

Раніше "Телеграф" писав, що вдень 27 червня російські окупанти атакували Харків.