Россияне всю ночь терроризировали Украину "шахедами": их сбивали в шести областях

Воздушная тревога была длинной

В ночь на субботу, 29 июня, россияне атаковали Украину беспилотниками. Они использовали 10 "шахедов" и все их сбили воины нашей противовоздушной обороны.

Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук. Он уточнил, что враг запустил "шахеды" с территории России, района Приморско-Ахтарска.

"В результате боевой работы истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины все 10 "шахедов" сбиты в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что воздушная тревога в связи с активностью вражеских БПЛА продолжалась с 22 часов 28 июня практически до 6 утра 29. Кроме того, незадолго до трех часов ночи враг осуществил пуски управляемых авиационных бомб на Харьковщине.

Как сообщал "Телеграф", 28 июня вечером россияне ударили по Днепру. Повреждена девятиэтажка, произошло разрушение нескольких этажей. Известно о погибшем и 12 пострадавших. По состоянию на утро 29 июня пропавшими считаются 5 человек.