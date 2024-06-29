США передадут Украину новую военную помощь: что получат ВСУ

США в ближайшие дни официально объявят о передаче Украине пакета военной помощи стоимостью 150 миллионов долларов. В его состав войдут в первую очередь снаряды калибра 155 миллиметров, а также ракеты для стационарных систем противовоздушной обороны MIM-23 HAWK.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники среди чиновников США. В пакете, который планируется объявить 1 июля, кроме ракет для ПВО и снарядов для артиллерии будут другие снаряжения и вооружения для ВСУ.

Уже традиционно помощь будут оказывать через механизм Presidential Drawdown Authority (Программа президентских полномочий). Украина благодаря этому имеет возможность оперативно получать все необходимое со складов Армии США, а не ждать, пока Пентагон разместит контракты, а оборонные заводы США изготовят необходимое.

Напомним, 14 июня Германия, ранее пообещавшая передать батарею ПВО Patriot, объявила о новом очередном пакете военной помощи для Украины. Некоторые позиции особенно радуют: танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T и реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США пока не имеют официальных анонсов относительно сроков предоставления Украине дополнительной системы Patriot. Однако работа в этом направлении продолжается каждый день.