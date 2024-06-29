США передадуть Україну нову військову допомогу: що отримають ЗСУ

США найближчими днями офіційно оголосять про передачу Україні пакета військової допомоги вартістю у 150 мільйонів доларів. До його складу увійдуть в першу чергу снаряди калібру 155 міліметрів, а також ракети для стаціонарних систем протиповітряної оборони MIM-23 HAWK.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела серед чиновників США. Зазначається, що у пакеті, який планується оголосити 1 липня, окрім ракет для ППО та снарядів для артилерії будуть інше спорядження та озброєння для ЗСУ.

Вже традиційно допомогу будуть надавати через механізм Presidential Drawdown Authority (Програма президентських повноважень). Україна завдяки цьому має можливість оперативно отримувати все потрібне зі складів Армії США, а не чекати, поки Пентагон розмістить контракти, а оборонні заводи США виготовлять необхідне.

Нагадаємо, 14 червня, Німеччина, яка раніше пообіцяла передати батарею ППО Patriot, оголосила про новий черговий пакет військової допомоги для України. Деякі позиції з нього особливо тішать: танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T та реактивні артилерійські системи HIMARS.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, США поки не мають офіційних анонсів щодо термінів надання Україні додаткової системи Patriot. Проте робота на цьому напрямі продовжується щодня.