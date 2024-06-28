В России заявили, что захватили населенный пункт на Донбассе: в ВСУ прокомментировали (карта)

На Северском направлении прямо сейчас продолжаются четыре боевых столкновения с россиянами

Минобороны России заявило, что оккупанты смогли захватить село Раздоловка в Донецкой области. В Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию, заявив, что ВСУ отбили больше десятка атак врага.

На карте DeepState населенный пункт также не указан, как захваченный. Вместе с тем зона рядом с Раздоловкой находится в неизвестном статусе, оккупанты пытаются наступать.

Село Раздловка находится в Соледарской городской общине Бахмутского района возле дороги из Бахмута в Северск. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения "Южной" группировки войск провели ряд активных действий и якобы взяли село под свой контроль, "заняв более выгодные рубежи". Также росСМИ публикуют видео, на которых якобы есть подтверждения тому, что большая часть села была захвачена почти две недели назад, 16 июня. До сегодняшнего дня в Минобороны РФ не делали никаких заявлений касательно Раздоловки, а 22 июня заявили, что оккупантам "удалось улучшить положение по переднему краю" именно в районе этого села.

При этом в Генштабе ВСУ не подвердили эту информацию. В вечерней сводеке, которая была опубликована уже после заявлений российского МО, сказано, что большинство атак россиян успешно отбиты. Но еще четыре боя продолжаются.

"Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Раздоловки и Выемки защитниками украинской земли отбито 15 атак противника. Четыре боевых столкновения еще не завершились", — сказали в Генштабе ВСУ.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия на одном из направлений собрала группировку из 10 тысяч солдат. Аналитики сообщили, что хочет захватить враг.