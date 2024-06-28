Потери огромные: в СМИ выяснили, сколько солдат в сутки теряла Россия в мае

Россия в 2024 году вряд ли будет проводить еще одну волну мобилизации

После того как российские террористы начали наступление на севере Харьковской области, их суточные потери значительно выросли. В мае, когда началась наступательная операция террористов, в среднем в сутки они теряли убитыми и ранеными более 1000 солдат.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на данные разведки в США и НАТО. Издание добавило, что россиянам пока удается компенсировать потери, которые они несут.

Ежемесячно российские террористы набирают до 30 тысяч единиц живой силы в ряды своей армии. Этого хватает для компенсации потерь и использования любимой тактики российских генералов — "мясных штурмов". Именно эта тактика помогает россиянам иметь крошечные, но постепенные продвижения на фронте.

Также издание со ссылкой на мнение западных разведчиков пишет, что Россия в 2024 году вряд ли будет проводить еще одну волну мобилизации. Потери россияне могут компенсировать активно вербуя контрактников из депрессивных регионов, осужденных и наемников из африканских стран. С другой стороны, Украина активно устанавливает минные поля, строит укрепления и готовится к боям в обороне, поэтому российские потери могут стать еще больше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц озвучил потери России в боевых действиях в Украине. Цифры он привел во время общения с гражданами на Фестивале демократии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери российской армии в войне. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни и язык, на котором говорят люди.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во время наступления в Харьковской области у России оказалось сразу два рекорда по потерям. Такие потери противник не нес с начала полномасштабного вторжения.

Несмотря на то, что сейчас численность российской армии на 15% превышает ее размер образца февраля 2022 года, еще до конца года России придется объявить очередную волну мобилизации. Если российский режим хочет вести новые большие наступления в Украине, придется увеличивать армию.