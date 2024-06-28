Втрати величезні: в ЗМІ з'ясували, скільки солдатів на добу втрачала Росія у травні

Росія у 2024 році навряд чи буде проводити ще одну хвилю мобілізації

Після того, як російські терористи почали наступ на півночі Харківської області, їхні добові втрати значно зросли. У травні, коли почалася наступальна операція терористів, в середньому на добу вони втрачали вбитими та пораненими понад 1000 солдатів.

Про це пише американське видання The New York Times із посиланням на дані розвідки в США та НАТО. Видання додало, що росіянам поки що вдається компенсувати втрати, яких вони зазнають.

Щомісяця російські терористи набирають до 30 тисяч одиниць живої сили до лав своєї армії. Цього вистачає для компенсації втрат та для використання улюбленої тактики російських генералів – "м'ясних штурмів". Саме ця тактика допомагає росіянам мати крихітні, але поступові просування на фронті.

Також видання із посиланням на думку західних розвідників пише, що Росія у 2024 році навряд чи буде проводити ще одну хвилю мобілізації. Втрати росіяни можуть компенсувати, активно вербуючи контрактників з депресивних регіонів, засуджених та найманців з африканських країн. З іншого боку, Україна активно встановлює мінні поля, будує укріплення та готується до боїв в обороні, тому російські втрати можуть стати ще більшими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив втрати Росії у бойових діях в Україні. Цифри він навів під час спілкування з громадянами на Фестивалі демократії.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя і мову, якою розмовляють люди.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час наступу в Харківській області у Росії відбулося одразу два рекорди з втрат. Таких втрат противник не зазнавав з початку повномасштабного вторгнення.

Попри те, що зараз чисельність російської армії на 15% перевищує її ж розмір зразка лютого 2022 року, ще до кінця року Росії доведеться оголосити чергову хвилю мобілізації. Якщо російський режим бажає вести нові великі наступи в Україні, доведеться збільшувати армію.