Ракетный удар по Днепру: под завалами продолжают искать пятерых людей (фото)

Поисково-спасательные работы велись всю ночь

Вечером в пятницу, 29 июня, россияне ракетами ударили по девятиэтажке в Днепре, разрушив верхние этажи. Спасатели всю ночь разбирали завалы, по состоянию на утро 29 июня известно о погибшем и 12 пострадавших, пропавшими считаются 5 человек.

"В Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки. По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек", — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Криминалисты отобрали ДНК-материалы у родственников пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС проинформировали, что по состоянию на утро 29 июня погиб 1 человек, пострадали 12 человек, один из них — ребенок. Спасены двое людей.

По данным спасателей, в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Повреждены 11 автомобилей. Вспыхнул пожар, охвативших 150 кв. м, он ликвидирован.

С места удара вывезли 190 тонн строительного мусора. К ликвидации последствий российского удара привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на субботу, 29 июня, россияне атаковали Украину беспилотниками. Они использовали 10 "шахедов" и все их сбили воины нашей противовоздушной обороны.