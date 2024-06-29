Ракетний удар по Дніпру: під завалами продовжують шукати п’ятьох людей (фото)

Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч

Увечері у п’ятницю, 29 червня, росіяни ракетами вдарили по дев’ятиповерхівці у Дніпрі, зруйнувавши верхні поверхи. Рятувальники всю ніч розбирали завали, станом на ранок 29 червня відомо про загиблого та 12 постраждалих, зниклими вважаються 5 людей.

"У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали розбитої багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей", — повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

Криміналісти відібрали ДНК-матеріали у родичів зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У ДСНС поінформували, що станом на ранок 29 червня загинула 1 особа, постраждали 12 людей, одна з них — дитина. Врятовано двох людей.

За даними рятувальників, в одному з під’їздів зруйновано квартири з 8 до 11 поверхів. Пошкоджено 11 автомобілів. Спалахнула пожежа, яка охопила 150 кв. м, її ліквідовано.

З місця удару вивезли 190 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків російського удару залучено понад 100 рятувальників та 35 одиниць техніки.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на суботу, 29 червня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Вони використали 10 "шахедів" і всі їх збили воїни нашої протиповітряної оборони.