Россияне атаковали Киев ракетами: повреждена жилая многоэтажка (фото, видео)

Во время тревоги находитесь в безопасных местах

Вечером, 30 июня, в Киеве и ряде северных областей объявлено о воздушной опасности. Тревога началась в 19:22.

UPD: В результате российского ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. Согласно информации местных пабликов, обломки повредили многоэтажный жилой дом. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

По предварительной информации, обращений от потерпевших не было. На месте инцидента дежурят врачи.

Об опасности жителям столицы и других регионов сообщали Воздушные Силы Украины в своем Telegram. Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях или условно безопасных местах.

"Ракеты к юго-востоку от Чернигова продолжают курс на Киев!" — отмечается в сообщении.

В 19.32 мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Киеве. Предварительно работает украинская ПВО.

Киевские паблики делятся в своих каналах фотографией, на которой видны задымления. Предварительно сообщают об уничтожении ракеты "Искандер".

В сети появилась информация, что в Оболонском районе Киева начался пожар после взрыва. Все службы сейчас едут на место происшествия. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

В 19:52 в Киеве и северных областях страны раздался отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне всю ночь терроризировали Украину "шахедами" : их избивали в шести областях. Обстрел был совершен в ночь на 29 июня.