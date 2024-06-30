В Крыму раздавались мощные взрывы: в небо поднялся густой дым, россияне в панике ищут укрытие (видео)

Это не первая атака в этом городке

В воскресенье, 30 июня, в оккупированном Крыму местные сообщают о взрывах. В одном из населенных пунктов якобы есть прилет.

О взрывах "Общественное Крым" сообщил местный житель Керчи. Он слышал громкие звуки.

"Да, очень громко в городе. Слышно было около пяти взрывов, два из них очень мощные", — отметил он.

В Севастополе звучала воздушная тревога больше часа. Местные призывали соблюдать правила двух стен.

Россияне массово начали жаловаться на то, что их не пускают в укрытия, а некоторых даже выгоняют из служащих помещений как защиту.

Кроме того, с аэродрома Бельбек подняли в воздух истребители, сообщают подписчики. Также по данным телеграмм-канала "Крымский ветер", особенно громко было в Щелкино. Там тряслись дома. Сообщается, что предварительно есть прилеты.

"В Щелкино есть прилет, а вторую ракету сбили", — пишут в пабликах.

По данным украинских телеграмм-каналов, в этом районе уже поражали дронами РЛС. Еще несколько РЛС там осталось. По городу активно ездят скорые и пожарные.

Именно сейчас мощно пылает в Щелкино в СНТ "Энергетик-2" (дачный поселок).

Ранее "Телеграф" писал, что недавно россияне потеряли много БПЛА и инструкторов после атаки на базу в Краснодарском крае, а теперь стало известно о пожаре на мысе Чауда в оккупированном Крыму, откуда ВС РФ запускают "шахеды" по Украине. Появились спутниковые снимки, где видны последствия стихии.