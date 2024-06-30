В Криму лунали потужні вибухи: в небо здійнявся густий дим, росіяни в паніці шукають укриття (відео)

Це не перша атака в цьому містечку

У неділю, 30 червня, в окупованому Криму місцеві повідомляють про вибухи. В одному з населених пунктів нібито є прильот.

Про вибухи "Суспільне Крим" повідомив місцевий житель Керчі. Він чув потужні звуки.

"Так, дуже гучно у місті. Чутно було близько п'яти вибухів, два з них дуже потужні", — зазначив він.

В Севастополі лунала повітряна тривога понад годину. Місцевих закликали зберігати правила двох стін.

Росіяни масово почали скаржитись на те, що їх не пускають до укриттів, а декого навіть виганяють з приміщень, які слугують, як захист.

Окрім цього, з аеродрому Бельбек підняли в повітря винищувачі, повідомляють передплатники. Також за даними телеграм-каналу "Крымский ветер", особливо гучно було у Щолкіному. Там тряслись будинки. Повідомляється, що попередньо є прильоти.

"У Щолкіному є приліт, а другу ракету збили", — пишуть в пабліках.

За даними українських телеграм-каналів, в тому районі вже уражали дронами РЛС. Ще кілька РЛС там залишились. По місту активно їздять швидкі та пожежні.

Саме зараз потужно палає в Щолкіному в СНТ "Енергетик-2" (дачне селище).

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно росіяни втратили багато БПЛА та інструкторів після атаки на базу у Краснодарському краю, а тепер стало відомо про пожежу на мисі Чауда в окупованому Криму, звідки ЗС РФ запускають "шахеди" по Україні. З’явились супутникові знімки, де видно наслідки стихії.