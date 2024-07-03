В Харькове прогремели мощные взрывы: есть раненые вследствие вражеского удара

Предварительно, разрушены два частных дома

В среду, 3 июля, в Харькове в 16:02 прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, зафиксировано по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе областного центра.

UPD: По состоянию на 16:45 известно о четырех потерпевших: мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

О взрывах сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА. Сообщение сделал в своем Telegram.

"Предварительно: зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе Харькова. Детали последствий выясняются", — написал Синегубов.

Уже через десять минут появилась первая информация о последствиях удара. Сообщается, что разрушены два частных дома. Подразделениям ГСЧС удалось спасти ребенка.

Следует отметить, что ныне российские оккупанты могут достреливать своими КАБами в любую точку Харькова. Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал Синегубов. Он отметил, что россияне модифицировали свои ФАБ-500, которые в 2 раза мощнее КАБ-250 и ФАБ-250.

"Усложненная ситуация тем, что враг начал бить по городу управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезные разрушительные силы. Враг сначала этот боеприпас использовал только на Купянском направлении на северных наших территориях, то есть на линии фронта. В настоящее время боеприпас был модифицирован., согласно нашей информации, теперь он летит на расстояние до 80 километров, поэтому достает до любой точки Харькова", — сказал глава ОВА.

Тревоги, которые сейчас раздаются в Харькове по 12-16 часов, предупреждают о высоком уровне опасности, заметил Синегубов. В настоящее время, по возможности, необходимо находиться в укрытиях. Он добавил, что только за последние сутки россияне сбросили на Харьков 32 управляемых авиабомбы. По словам Синегубова, если подсчитывать только с начала текущего года, это сотни авиабомб.

"Это примерно 100 ракетных ударов мы имели по самому Харькову. Разрушены более 11 тысяч объектов, из них 3 тысячи разрушены полностью", — сказал глава ОВА.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российские кафиры атаковали Никополь в Днепропетровской области. В результате происшествия погибли и ранены.