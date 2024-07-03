В Днепре раздались взрывы: что известно (фото и видео)

Враг устроил комбинированную атаку на город

Около 8:46 в среду, 3 июля, в Днепре прогремели взрывы. В этот момент в области была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал город "шахедами" и ракетами.

Как сообщили корреспонденты "Телеграфа", произошли два взрыва. Они были очень громкими. Сразу после девяти часов прогремели еще взрывы. По словам наших журналистов, беспилотники летают прямо над городом.

"Днепр — группа ударных БпЛА в направлении города с запада!", — предупредили спустя некоторое время в Воздушных силах Украины.

После взрыва в небо поднялся столб дыма. В сети появилось фото. Также местные паблики публикуют видео сбития одного из дронов. Следует отметить, что во время атак нужно находиться в безопасных местах и ​​точно не у окна с телефоном.

В 9:06 в ПС предупредили, что в направлении Днепра летит ракета. Жителей призвали находиться в укрытиях. По данным мониторингов, на город могут двигаться несколько ракет. Это могут быть Х-59.

Тревогу в Днепропетровской области объявили в 8:33. Сообщалось о движении в направлении Днепропетровщины двух групп "шахедов" — из Кировоградской и Херсонской областей.

Стоит отметить, что обычно россияне атакуют Украину беспилотниками ночью или рано утром. Однако в среду враг запустил беспилотники уже с утра.

Как сообщал "Телеграф", около 2 часов ночи в понедельник, 1 июля, россияне обстреляли Днепр баллистическими ракетами. В результате удара были повреждены супермаркет и другие поблизости магазины. Также пострадали дома – ударной волной повредило окна. В городе пострадали семь человек, среди которых парень 15 лет.