Ночью россияне атаковали Днепр: поврежден супермаркет, пострадали квартиры (фото и видео)

Информация о пострадавших не поступала

Около 2 часов ночи в понедельник, 1 июля, россияне обстреляли Днепр баллистическими ракетами, сообщалось о минимум трех взрывах и работе противовоздушной обороны. Есть разрушения.

В результате одного из взрывов поврежден супермаркет. В торговом зале разрушен потолок, сообщает "Суспільне Дніпро".

Кроме того, повреждены другие магазины, расположенные поблизости. Также пострадали дома — ударной волной повредило окна.

Местные паблики публикуют фото и видео звука взрыва, который слышали жители Днепра минувшей ночью. Также появились кадры разрушений, в квартирах повреждены окна, в одной по потолку пошли глубокие трещины.

Внимание! На некоторых видео есть ненормативная лексика

Напомним, по предварительным данным, россияне атаковали Днепр ракетами "Искандер". Пуски они производили из района Воронежской области России.

Как сообщал "Телеграф", 30 июня террористы атаковали Киев. В результате российского ракетного удара зафиксировано падение обломков в Оболонском районе Киева. Согласно информации местных пабликов, обломки повредили многоэтажный жилой дом.

К вечеру в воскресенье, 30 июня, в очередной раз россияне атаковали Харьков. Местные жители услышали взрывы примерно в 16:30, после обстрела управляемыми авиационными бомбами (КАБ) горело отделение почты и семь грузовых автомобилей. Есть раненые, в том числе и младенец. Один погибший.