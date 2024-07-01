Вночі росіяни атакували Дніпро: пошкоджено супермаркет, є постраждалі, оновлено (фото та відео)

Постраждало сім осіб

Близько 2 години ночі у понеділок, 1 липня, росіяни обстріляли Дніпро балістичними ракетами, повідомлялося про щонайменше три вибухи та роботу протиповітряної оборони. Є руйнування.

Внаслідок одного з вибухів пошкоджено супермаркет. У торговому залі зруйновано стелю, повідомляє "Суспільне Дніпро".

Крім того, пошкоджено інші магазини, які розташовані поблизу. Також постраждали будинки – ударною хвилею пошкодило вікна.

UPD. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що вночі ворог цілив по Дніпру балістикою. Внаслідок російської атаки у місті постраждали 7 людей, серед яких хлопець 15 років. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

"У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках", — додав він.

Місцеві пабліки публікують фото та відео звуку вибуху, який чули мешканці Дніпра минулої ночі. Також з’явилися кадри руйнувань, у квартирах пошкоджено вікна, в одній по стелі пішли глибокі тріщини.

Увага! На деяких відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, за попередніми даними, росіяни атакували Дніпро ракетами "Іскандер". Пуски вони виготовляли з району Воронезької області Росії.

Як повідомляв "Телеграф", 30 червня терористи атакували Київ. Внаслідок російського ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За інформацією місцевих пабліків, уламки пошкодили багатоповерховий житловий будинок.

До вечора в неділю, 30 червня, вкотре росіяни атакували Харків. Місцеві жителі почули вибухи приблизно о 16:30, після обстрілу керованими авіаційними бомбами (КАБ) горіло відділення пошти та сім вантажних автомобілів. Є поранені, у тому числі й немовля. Один загиблий.