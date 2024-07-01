Війна — день 859: окупанти готуються до битви за Торецьк і бомблять міста
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Оперативно про головне за добу
Україна продовжує стримувати тиск російських окупантів, які концентрують свої зусилля на напрямках Куп’янська, Часового Яру та Торецька. І хоч помітних територіальних здобутків жодна сторона не отримує, проте інтенсивність бойових дій від цього не знижується. При цьому росіяни почали застосовувати на напрямі Торецька важкі авіабомби ФАБ-3000, що може говорити про підготовку нового наступу у цьому районі.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 1 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Над Вільнянськом зафіксовано розвідувальний БПЛА росіян. Після цього по прифронтових населених пунктах Запорізької області було здійснено обстріл з РСЗВ з району Токмака.
Про те, що відбувалося 28 червня читайте у матеріалі Війна – день 856: на фронті жорсткі бої, в України можуть з’явитися нові Patriot
Про новини та події 29 червня ми розповідали тут: Війна — день 857: окупанти продовжують терор та шукають шляхи до прориву оборони ЗСУ
З ситуацією в Україні за 30 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 858: росіяни тиснуть під Покровськом, але ЗСУ завдають ударів у відповідь