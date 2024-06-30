ЗСУ просунулися на одній із ділянок фронту: що вдалося повернути (карта)

Загарбники за допомогою БПЛА скидають на українські позиції на цьому напрямі хімічні боєприпаси, запальні речовини, гази та отруйні речовини

Українські воїни нещодавно відновили свої втрачені позиції поблизу Кремінної. Тим часом російські окупанти активізували поблизу Куп’янська, Часового Яру та Торецька. На цих ділянках фіксується їхнє просування.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). За словами аналітиків, протягом 29 червня бойові дії були північніше і північно-східніше Харкова. Проте змін лінії фронту у цьому районі не було зафіксовано.

28 та 29 червня тривали бої поблизу та в межах Вовчанська та Глибокого. За словами російських "військоров", війська РФ завдають ударів з термобаричної артилерії ТОС-1А у напрямку Липців, і що знищили невизначену переправу через річку Вовча у Вовчанську.

Як зазначив спікер Угрупування військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин, частина російських військових, які діють на Вовчанському напрямку, у тому числі бійці 153-го танкового полку Московського військового округу, відмовилися воювати.

Загарбники нещодавно трохи просунулися на південний схід від Куп’янська. Водночас українські військові просунулися поблизу Кремінної під час продовження боїв уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна 28 та 29 червня. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 29 червня, путінські війська просунулися вздовж залізничної лінії на південь від н.п. Ірпінь. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 28 і 29 червня, показують, що ЗСУ просунулися на схід від Тернів, а також у лісовій зоні на південний захід від Кремінної.

Російський "військор" заявляв, що нібито війська РФ просунулися приблизно на 1 км на південний схід від Сіньківки і захопили позиції на північ від Петропавлівки. За словами іншого "військора", окупанти нібито витіснили ЗСУ з лісистих масивів на схід від М’ясожарівки та просунулися до адміністративних кордонів населеного пункту.

Російські "блогери" також стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Невського. За словами українського військового, який діє на Лиманському напрямку, загарбники за допомогою БПЛА скидають на українські позиції на цьому напрямі хімічні боєприпаси, запальні речовини, гази та отруйні речовини. Окупанти продовжували наступати в районі Степової Новоселівки, Стельмахівки та Кругляківки, поблизу Макіївки та Греківки, поблизу Торського та Серебрянського лісництва 28 та 29 червня.

29 червня війська РФ продовжили наступ на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту не було. Як стверджують росіяни, частини їхнього 51-го повітрянодесантного (ВДВ) полку нібито недавно захопили Роздолівку і просуваються до Переїзного. У той же час, аналітики ISW не спостерігали доказів. Війська РФ 29 червня продовжили наступ у районі Спірного та Виїмки.

Нещодавно окупанти просунулися поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 червня, показують, що путінські війська трохи просунулися у мікрорайоні Каналу. При цьому російські "військкори" стверджували, що війська РФ просунулися в лісовій зоні на південь від Калинівки. 29 червня тривали бої під Часовим Яром, Калинівкою та Кліщіївкою.

Загарбники трохи просунулися на Торецькому напрямку до каналу Сіверський Донець-Донбас на схід від Дружби. Російські "військкори" стверджували, що війська РФ просунулися на схід від Північного та Залізного, і просунулися до 2,3 км углиб і 1,65 км завширшки на околицях Південного.

За даними деяких російських блогерів, війська РФ нібито захопили Сокіл і просунулися до західної околиці Євгенівки (на північний захід від Авдіївки). Інші ж казали, що ЗСУ утримують позиції на околицях н.п. Сокіл. Російські блогери також стверджували, що війська РФ просунулися на північ від Уманського.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід та південний захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, показують, що путінські війська просунулися в межах південно-західної Красногорівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський сказав, що треба зупинити терор ворога. Є дві умови.