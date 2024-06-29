Новин з фронту з 1 липня стане менше: у Генштабі ЗСУ назвали причину

Тепер вони виходитимуть тричі на добу

Вже з 1 липня Генеральний штаб Збройних сил України оновлює формат зведень та переходить зменшене інформування про ситуацію на фронті. Тобто замість 5 зведень, як було раніше, буде три — о 8.00, 16.00 та 22.00.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, пише "Детектору медіа".

"Буде підсумкове зведення за минулу добу, яке публікуватиметься близько 8.00 ранку і воно буде корелюватися із щоденним включенням у будні в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини". Проміжне зведення щодо поточної ситуації публікуватиметься станом на 16.00. Загальна ситуація за поточну добу буде виходити о 22.00", — каже Ковальов.

У Генштабі зауважили, що з травня зведення щодня виходили 5 разів на добу: о 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 та 22.00.

"З цією частотою зведень, що є зараз, увага на наші зведення знизилась, інформаційний простір насичується однотипними повідомленнями. І це знижує увагу цільової аудиторії до інформації на полі бою", — додає речник.

Водночас, за його словами, головним інформаційним продуктом Генштабу з найбільшою охопленістю в медіа було ранкове зведення з підсумками попередньої доби. Також важливу роль відіграють щоденні включення в національному телемарафоні "Єдині новини".

"Ми зрозуміли, що без такого продукту документування бойових дій залишається неповним. На це вказують представники медіа, хроністи та колеги з країн-партнерів, які нам про це говорять", — підкреслив речник Генштабу ЗСУ.

Проте у разі виникнення надзвичайних ситуацій на окремих ділянках фронту, Генштаб публікуватиме окремі експрес-повідомлення.

Раніше "Телеграф" писав, що українські війська вибили росіян із позицій на важливому напрямі.