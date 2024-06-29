Новостей с фронта с 1 июля станет меньше: в Генштабе ВСУ назвали причину

Теперь они будут выходить три раза в сутки

Уже с 1 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновляет формат сводок и переходит на уменьшённое информирование о ситуации на фронте. То есть вместо 5 сводок, как было раньше, будет три – в 8.00, 16.00 и 22.00.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет "Детектор медиа".

"Будет итоговое сведение за прошедшие сутки, которое будет публиковаться около 8.00 утра и будет коррелироваться с ежедневным включением в будни в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини". Промежуточная сводка по текущей ситуации будет публиковаться по состоянию на 16.00. Общая ситуация за текущие сутки в 22:00 ", — говорит Ковалев.

В Генштабе отметили, что с мая сводка ежедневно выходила 5 раз в сутки: в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 и 22:00.

"С этой частотой сводок, которые есть сейчас, внимание на них снизилось, информационное пространство насыщается однотипными сообщениями. И это снижает внимание целевой аудитории к информации на поле боя", — добавляет спикер.

В то же время, по его словам, главным информационным продуктом Генштаба с наибольшей охваченностью в медиа была утренняя сводка с итогами предыдущих суток. Также немаловажную роль играют ежедневные включения в национальном телемарафоне "Єдині новини".

"Мы поняли, что без такого продукта документирование боевых действий остается неполным. На это указывают представители медиа, хронисты и коллеги из стран-партнеров, которые нам об этом говорят", — подчеркнул спикер Генштаба ВСУ.

Однако в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на отдельных участках фронта Генштаб будет публиковать отдельные экспресс-сообщения.

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