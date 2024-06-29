Украинские войска выбили россиян из позиций на важном направлении: где удалось продвинуться (карта)

Ситуация в районе была напряженной с начала года

Украинские военные смогли улучшить свои позиции возле Тернов и Ямполевки (Донецкая область). Там оккупантам пришлось отступить.

Об этом сообщает пресс-служба 12-й бригады НГУ "Азов" в своем telegram-канале. Отмечается, что операция проводилась при помощи 95-й отдельной десантной бригады и соседних подразделений.

"С начала года противник непрерывно атаковал позиции Сил обороны вблизи Тернов. Ситуация на направлении была угрожающей: оккупанты не жалели ни личного состава, ни техники, чтобы захватить поселок", — говорится в сообщении.

В "Азове" подчеркивают, что врага удалось откинуть, а украинские защитники смогли закрепиться на новых позициях. Для россиян это стоило десятков единиц техники и сотен солдат.

Также там обнародовали запись с экшн-камеры одного из украинских военнослужащих, который показал, как выглядят бои в этом регионе. Стоит отметить, что в этом районе россияне пытаются наступать с начала 2024 года.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, что Россия на одном из направлений собрала группировку из 10 тысяч солдат. Аналитики сообщили, что хочет захватить враг.