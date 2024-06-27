ВСУ освободили часть Часового Яра: что сейчас происходит в городе (карта)

На время врагу удалось занять разрушенные здания

Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов из микрорайона Канал города Часов Яр Донецкой области. Однако россияне продолжают штурмовать этот населенный пункт.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, российских военных в настоящее время в микрорайоне нет.

Волошин подчеркнул, что оккупанты не отказываются от намерений прорваться в районе Часового Яра. По его информации, два штурма продолжаются.

В то же время спикер отметил, что украинские защитники надежно держат оборону на этом участке и дают достойный отпор российскому агрессору. Он также сообщил, что российские оккупанты интенсивно обстреливают Часов Яр и наносят удары по городу из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

В свою очередь эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что украинские военные контратаковали под Часовым Яром и выбили ВС РФ из микрорайона Канал с многоквартирными домами. Этот район находится на востоке города за каналом Северский Донец – Донбасс.

Микрорайон Канал

По его словам, российские войска также безуспешно контратакуют поселок Калиновка к северу от Канала. Репке отметил, что раньше они захватили микрорайон и подошли к каналу Северский Донец — Донбасс, но затем были отброшены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выглядит сейчас Часов Яр с высоты птичьего полета. На обнародованных кадрах можно увидеть, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.