Убил в Луганске 18-летнюю девушку: суд в РФ вынес приговор "герою России"

Российский военный свою вину не признал

Российский военный суд во временно оккупированном Луганске приговорил "героя России", подполковника ВС РФ Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве 18-летней местной жительницы.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на адвоката осужденного Константина Елфимова. Кроме того, Магасумову вменили хулиганство.

По словам адвоката, его подзащитного суд лишил звания "героя России". При этом ему оставили воинское звание и три ордена Мужества.

По данным следствия, 11 августа 2023 года Магасумов отмечал в кафе "Панорама" в Луганске присвоение ему звания героя России вместе со своим сослуживцем Павлом Яськевичем. В этом заведении они познакомились с двумя местными жительницами, одной из которых была 18-летняя Дарья Киселева.

В ходе беседы Магасумов и Яськевич предложили девушкам пострелять из пистолета Макарова, и они согласились. Во время стрельбы одна из пуль попала в Киселеву, которая впоследствии скончалась в машине "скорой помощи".

По одной из версий, стрелял в девушку Яськевич, который затем пришел с повинной, но его показания суд не принял во внимание. Подруга убитой заявила, что смертельный выстрел произвел именно Магасумов.

В суде Магасумов свою вину не признал, но попросил прощения у матери погибшей за то, что "ослабил контроль за состоянием подчиненных". Он также попросил судью не лишать его воинского звания, так как планирует вернуться на войну в Украину. Командование воинской части, где служил Магасумов, ходатайствовало об его условном освобождении "в связи с прохождением военной службы в особый период".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на войну в Украину прямо из колонии строгого режима отправился российский криминальный авторитет. Речь идет о Дмитрии Ведерникове. Он известен как лидер забайкальской преступной группировки "Меценатовские".