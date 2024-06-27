Убив у Луганську 18-річну дівчину: суд у РФ виніс вирок "герою Росії"

Російський військовий провину не визнав

Російський військовий суд у тимчасово окупованому Луганську засудив "героя Росії", підполковника ЗС РФ Ірека Магасумова до 11 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у вбивстві 18-річної місцевої мешканки.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на адвоката засудженого Костянтина Єлфімова. Крім того, Магасумова звинуватили в хуліганстві.

За словами адвоката, його підзахисного суд позбавив звання "героя Росії". При цьому йому залишили військове звання та три ордени Мужності.

За даними слідства, 11 серпня 2023 року Магасумов відзначав у кафе "Панорама" у Луганську присвоєння йому звання "героя Росії" разом зі своїм товаришем по службі Павлом Яськевичем. У цьому закладі вони познайомилися із двома місцевими мешканками, однією з яких була 18-річна Дар’я Кисельова.

Під час розмови Магасумов і Яськевич запропонували дівчатам постріляти з пістолета Макарова, і вони погодилися. Під час стрілянини одна з куль потрапила в Кисельову, яка згодом померла в машині "швидкої допомоги".

За однією з версій, стріляв у дівчину Яськевича, який потім прийшов з повинною, але його свідчення суд не взяв до уваги. Подруга вбитої заявила, що смертельний постріл зробив саме Магасумов.

У суді Магасумов свою провину не визнав, але вибачився перед матірю загиблої за те, що "послабив контроль за станом підлеглих". Він також попросив суддю не позбавляти його військового звання, оскільки планує повернутись на війну в Україну. Командування військової частини, де служив Магасумов, клопотало про його умовне звільнення "у зв’язку з проходженням військової служби у особливий період".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на війну в Україну прямо з колонії суворого режиму вирушив російський кримінальний авторитет. Йдеться про Дмитра Ведернікова. Він відомий як лідер забайкальського злочинного угруповання "Меценатівські".