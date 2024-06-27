Росіяни намагаються змінити форму управління військами: що це означатиме для України

Директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук прокоментував зміни в РФ

Росіяни намагаються змінити форму управління військами. А також перейти до структури "полк-дивізія-армія".

Окупанти вважають, що вони таким чином вдосконалять армію. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"Ми дивимося на це зі сторони, намагаючись знайти шпарини і слабини в їхньої організації управління військами, щоб ними скористатись для розгрому ворога, зрештою", — каже він.

За його словами, те, що росіяни переходять від структури сучасної, яку вони запозичили більше з заходу, дивлячись на ситуацію в Європі це: бригада, армійський корпус. А також дивляться на структуру, полк, дивізію, армію, говорить про те, що росіяни намагаються масштабувати цю війну і наступ.

"Мова йде теоретично про більшу чисельність людей, великі людські маси", — зауважив він.

Раніше "Телеграф" писав, що останнім часом російські окупанти активізувалися в Торецькому районі Донецької області. Не виключено, що таким чином супротивник намагається загрожувати Кліщіївці.