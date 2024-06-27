Россияне пытаются изменить форму управления войсками: что это значит для Украины

Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук прокомментировал изменения в РФ

Россияне пытаются изменить форму управления войсками. А также перейти в структуру "полк-дивизия-армия".

Оккупанты считают, что они таким образом усовершенствуют армию. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"Мы смотрим на это со стороны, пытаясь найти щели и слабины в их организации управления войсками, чтобы ими воспользоваться для разгрома врага, в конце концов", — говорит он.

По его словам, то, что россияне переходят от современной структуры, которую они позаимствовали больше с запада, глядя на ситуацию в Европе это: бригада, армейский корпус. А также смотрят на структуру, полк, дивизию, армию, говорит о том, что россияне пытаются масштабировать эту войну и наступление.

"Речь идет теоретически о большей численности людей, больших человеческих массах", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в последнее время российские кафиры активизировались в Торецком районе Донецкой области. Не исключено, что таким образом противник пытается угрожать Клищеевке.