"Цветок войны" не поможет РФ – почему российская копия "Богданы" проиграет ВСУ

В жизненно важном параметре новейшая российская самоходка проигрывает артиллерии ВСУ более чем в 1,5 раза

Неся огромные потери в живой силе и технике российские агрессоры компенсируют ее новыми поставками. В ее число входит принятая на вооружение в 2023-м году, по сути, копия украинской САУ "Богдана".

Российский концерн "Ростех" отчитался о передаче в оккупационную армию партии новейших колесных САУ, названных в честь цветка — "Мальва". Правда количество переданной партии в сообщении не указано, но подчеркивается о ее большой мобильности.

Под этим подразумевают наличие колес вместо гусениц, что делает ее быстрее и легче, позволяет перевозить в транспортном самолете Ил-76. При этом полный привод и мощный дизельный двигатель дают уверенно продвигаться по бездорожью.

Особенно в "Ростехе" отметили автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов, а также режим "одновременный огневой налет". При последнем несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.

Однако говоря о преимуществах "Мальвы" в "Ростехе" почему-то не указали, что в качестве орудия САУ использует еще советскую 152-мм гаубицу 2А64. Как и все советские гаубицы 2А64 имеет относительно короткий ствол длиной 47 калибров (примерно 7,15 м), в то время как "Богдана" как и вся артиллерия НАТО имеет 155-мм ствол длиной 52 калибра (8,06 м). Преимущество в длине ствола гаубицы дает преимущество в дальности стрельбы:

САУ "Богдана" – 40 км (реактивным снарядом до 60 км);

САУ "Мальва" — 25 км.

Иными словами, "Богдана" да и вообще части ВСУ вооруженные орудиями стандартов НАТО могут с безопасной дистанции накрыть "Мальву" и уничтожить ее, тем более что колесная техника имеет меньшую защиту чем гусеничная.

В целом Украина продолжает получать технику и вооружение от союзников, и даже готовятся разворачивать производство новейшей БМП.