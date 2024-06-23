В США таких лишь две штуки: Украина получила уникальную САУ

Это первая артиллерийская установка с мягкой отдачей, которая принимает участие в боевых действиях

Украина получила экспериментальную артиллерийскую установку от американской компании AM General. Речь идет о 105-мм системе Hawkeye, которая устанавливается на боевую машину HMMWV M1152, то есть "Хамви" в модификации пикапа.

Об этом пишет военное издание Defence Blog. Отмечается, что информацию об этом озвучил на конференции Fires Symposium директор программы по разработке Майк Эванс.

"Недавно мы поставили в Украину 105-мм систему. Мы отправили его в апреле, после чего две недели длились тренировки. Эта система призвана стать одной из первых систем с мягкой отдачей в бою", — сказал он.

Система разрабатывается уже по меньшей мере 6 лет, однако похоже, что теперь компания-производитель получила возможность протестировать свой продукт в реальных боевых условиях.

Гаубица обладает высокой мобильностью и может быть транспортирована различными средствами, включая вертолеты. Орудие может быть наведено по горизонтали на 180 градусов и по вертикали от -5 до +72 градусов. Хотя она рассчитана на экипаж из четырех человек, однако обслуживать ее могут и двое.

Дальность поражения целей стандартным боеприпасом составляет 11,6 км, а реактивным — 19,5 км. При этом установка способна сделать до 8 выстрелов в минуту, или до 3 выстрелов в минуту, если задача стоит в обеспечении длительного огня. Разворачивание в боевое положение происходит за 1 минуту, то есть машина готова вести огноь сразу же после прибытия на боевую позицию.

Всего на вооружении США пребывали лишь две установки этого типа, поскольку массовое производство не было налажено. "Фишка" САУ заключается в ее системе мягкой отдачи, что позволяет весьма точно вести огонь прямо с борта "Хамви".

У Украины на вооружении есть гаубицы M119/L119 в калибре 105-мм и они уже успели себя хорошо зарекомендовать. Однако, как и в любых других буксируемых орудиях, ключевым фактором применения является мобильность, поскольку чем быстрее будет развернута и свернута установка, тем меньше у нее шансов быть уничтоженной контрбатарейным огнем.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах сообщили, что объединились с другой страной, чтобы поставить Украине еще одну систему ПВО "Patriot". В Министерстве обороны страны отметили, что им удалось "собрать" части ЗРК, которые будут объединены в единую систему.