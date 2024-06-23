У США таких лише дві штуки: Україна отримала унікальну САУ

Це перша артилерійська установка з м’якою віддачею, яка бере участь у бойових діях

Україна здобула експериментальну артилерійську установку від американської компанії AM General. Йдеться про 105-мм систему Hawkeye, яка встановлюється на бойову машину HMMWV M1152, тобто "Хамві" у модифікації пікапа.

Про це пише військове видання Defence Blog. Наголошується, що інформацію про це озвучив на конференції Fires Symposium директор програми з розробки Майк Еванс.

"Нещодавно ми поставили в Україну 105-мм систему. Ми відправили його у квітні, після чого два тижні тривали тренування. Ця система має стати однією з перших систем з м’якою віддачею в бою", — сказав він.

Система розробляється вже щонайменше 6 років, однак, схоже, що тепер компанія-виробник отримала можливість протестувати свій продукт у реальних бойових умовах.

Гаубиця має високу мобільність і може бути транспортована різними засобами, включаючи гелікоптери. Зброя може бути наведена горизонталлю на 180 градусів і по вертикалі від -5 до +72 градусів. Хоча вона розрахована на екіпаж із чотирьох осіб, проте обслуговувати її можуть і двоє.

Дальність ураження цілей стандартним боєприпасом становить 11,6 км, а реактивним – 19,5 км. При цьому установка здатна зробити до 8 пострілів за хвилину, або до 3 пострілів за хвилину, якщо завдання стоїть у забезпеченні тривалого вогню. Розгортання в бойове становище відбувається за 1 хвилину, тобто машина готова вести вогонь відразу ж після прибуття на бойову позицію.

Усього на озброєнні США перебували лише дві установки цього типу, оскільки масове виробництво не було налагоджено. Фішка САУ полягає в її системі м’якої віддачі, що дозволяє вельми точно вести вогонь прямо з борту Хамві.

Україна на озброєнні має гаубиці M119/L119 у калібрі 105-мм і вони вже встигли себе добре зарекомендувати. Однак, як і в будь-яких інших гарматах, що буксируються, ключовим фактором застосування є мобільність, оскільки чим швидше буде розгорнута і згорнута установка, тим менше у неї шансів бути знищеною контрбатарейним вогнем.

Як повідомлялося раніше, у Нідерландах повідомили, що об’єдналися з іншою країною, щоби поставити Україні ще одну систему ППО "Patriot". У Міністерстві оборони країни зазначили, що їм удалося "зібрати" частини ЗРК, які будуть об’єднані в єдину систему.