"Квітка війни" не допоможе РФ — чому російська копія "Богдани" програє ЗСУ

У життєво важливому параметрі новітня російська самохідка програє артилерії ЗСУ більш ніж у 1,5 рази

Зазнаючи величезних втрат у живій силі та техніці російські агресори компенсують її новими поставками. До її числа входить прийнята на озброєння у 2023 році, по суті, копія української САУ "Богдана".

Російський концерн "Ростех" прозвітував про передачу в окупаційну армію партії нових колісних САУ, названих на честь квітки — "Мальва". Щоправда кількість переданої партії у повідомленні не вказана, але наголошується на її великій мобільності.

Під цим мають на увазі наявність коліс замість гусениць, що робить її швидшим і легшим, дозволяє перевозити в транспортному літаку Іл-76. При цьому повний привід та потужний дизельний двигун дають змогу впевнено просуватися бездоріжжям.

Особливо у "Ростеху" відзначили автоматизований розрахунок параметрів стрілянини всіма типами боєприпасів, а також режим "одночасний вогневий наліт". При останньому кілька снарядів, випущених різними траєкторіями і з різною швидкістю, потрапляють у ціль одночасно.

Проте говорячи про переваги "Мальви" у "Ростеху" чомусь не вказали, що як гармату САУ використовує ще радянську 152-мм гаубицю 2А64. Як і всі радянські гаубиці 2А64 має відносно короткий ствол завдовжки 47 калібрів (приблизно 7,15 м), у той час як "Богдан" як і вся артилерія НАТО має 155-мм ствол завдовжки 52 калібру (8,06 м). Перевага в довжині ствола гаубиці дає перевагу в дальності стрільби:

САУ "Богдан" — 40 км (реактивним снарядом до 60 км);

САУ "Мальва" — 25 км.

Іншими словами, "Богдана" та й взагалі частини ЗСУ озброєні гарматою стандартів НАТО можуть з безпечної дистанції накрити "Мальву" і знищити її, тим більше, що колісна техніка має менший захист, ніж гусенична.

Загалом Україна продовжує отримувати техніку та озброєння від союзників, і навіть готуються розгортати виробництво новітньої БМП.