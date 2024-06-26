ЗСУ оцінять? Що особливого у БМП, які Іспанія хоче виготовити для України (фото)

Україна може отримати 50 таких машин

Україна уже цього року може отримати від Іспанії бойові машини піхоти (БПМ) ASCOD, які виготовить General Dynamics European Land Systems. Компанія запропонувала надати до 50 БМП.

Про це повідомляє іспанське видання Infodefensa. Чим же ж вирізняються ці БПМ?

Іспанський виробник бронетехніки Santa Bárbara Sistemas, який належить до європейського підрозділу General Dynamics, повідомив уряд Іспанії, що може виготовити до 50 бойових машин піхоти ASCOD на рік на своєму заводі в Трубії.

БМП ASCOD

Зазначається, що поштовхом до такої ініціативи стала березнева зустріч Володимира Зеленського з представниками національного оборонно-промислового комплексу та нещодавно підписаної оборонної угоди з Україною, в межах якої Іспанія гарантувала підтримку розміром 1 млрд доларів.

Проте, видання El Comercio наголосило, що пропозиція досі не отримала відповіді у міністерстві оборони Іспанії.

Що відомом про АSCOD

Deffence express зауважує, що для України можуть виготовити друге покоління БМП, відоме під назвою ASCOD 2 або ASCOD Phase 2. Торік у вересні GDELS, холдингова компанія Czechoslovak Group та "Українська бронетехніка" розглядали можливість її ліцензійного виробництва на території країни.

З виробничими потужностями General Dynamics European Land Systems у м. Трубії ознайомились фахівці "Української бронетехніки" спільно з військовослужбовцями ЗСУ, представники ДНДІ випробувань та сертифікації озброєння та військової техніки і холдингу Czechoslovak Group. Тоді військовослужбовці ЗСУ випробували БМП, аби порівняти можливості ASCOD з наявною на озброєнні ЗСУ бронетехнікою.

БМП ASCOD

ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) — це сімейство бойових машин піхоти (БМП), розроблене спільно австрійською компанією Steyr-Daimler-Puch та іспанською Santa Bárbara Sistemas.

БМП ASCOD

ASCOD має кілька особливостей, які вирізняють її серед інших БМП:

Модульність:

Висока адаптивність конструкції дозволяє легко модифікувати машину під різні завдання.

Можливість швидкої зміни рівня броньового захисту.

Захист:

Використання сучасних композитних матеріалів для броні.

Можливість встановлення додаткового активного захисту.

Мобільність:

Потужний двигун забезпечує хороше співвідношення потужності до маси.

Незалежна гідропневматична підвіска підвищує прохідність.

Універсальність:

На базі ASCOD створено різні варіанти: БМП, командно-штабна машина, медична евакуаційна, інженерна тощо.

Сучасні системи управління вогнем:

Цифрова система управління вогнем підвищує точність.

Можливість інтеграції з сучасними системами C4I (командування, управління, зв'язок, комп'ютери та розвідка).

Ергономіка:

Покращені умови для екіпажу та десанту.

Зручність обслуговування та ремонту в польових умовах.

Порівняно з іншими БМП, ASCOD може мати переваги в:

Балансі між захистом, мобільністю та вогневою міццю. Адаптивності до різних бойових сценаріїв. Потенціалі модернізації та тривалому життєвому циклі. Сумісності з західними стандартами НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна отримала експериментальну артилерійську установку від американської компанії AM General. Йдеться про 105-мм систему Hawkeye, яка встановлюється на бойову машину HMMWV M1152, тобто "Хамві" у модифікації пікапа.