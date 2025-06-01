В Києві пролунали вибухи: росіяни вчергове запускали балістичні ракети

Моніторингові канали повідомляли також про групу російських БПЛА курсом на Бровари

В Києві у ніч на 1 червня лунали вибухи. Російські окупанти в перший день літа атакували столицю балістичними ракетами. Також, за даними моніторингу, балістичні цілі летіли на Житомир через Київ, столична протиповітряна оборона ліквідувала загрозу.

Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та моніторингові канали. Загалом окупанти запустили до чотирьох балістичних ракет, щонайменше одна прямувала на Київ через Бориспіль, дві курсом на Житомир, чи була четверта, залишається невідомим.

"Комбінована атака триває. Небезпека залишається високою. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", – сказано у повідомленні КМВА.

Моніторингові канали повідомляли також про групу російських БПЛА курсом на Бровари, ще кілька десятків БПЛА швендяє Київщиною. Протиповітряна оборона ліквідувала загрози для столиці, про наслідки "на землі" поки що нічого не повідомляли.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії.

До цього, як писав "Телеграф", у ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну одразу кількома типами зброї – ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті були загиблі та постраждалі. Українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може повторно влаштувати комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди.