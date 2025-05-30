Проблеми зі світлом та невідомий парашут у небі після вибуху: все про удар по Запоріжжю (фото, відео)

На місці працюють відповідні служби

Зранку у п'ятницю, 30 травня, близько 8:15 росіяни атакували Запоріжжя. Після вибухів виникло задимлення та спалахнула пожежа.

"Атака росіян спричинила пожежу на одному з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих. Екстрені служби виїхали на місце", — повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, в одному з районів обласного центру пролунало два вибухи. Після них блимнуло світло, в деяких оселях воно зникло.

Під час одного із вибухів в Запоріжжі містяни бачили, як щось спускається на парашуті. В мережі показали відео.

За попередніми даними, вибухи сталися через атаку fvp літакового типу. Про це пишуть моніторингові канали.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 30 травня Росія атакувала Харків безпілотниками. Ворог вдарив по тролейбусному депо. Постраждало двоє працівників підприємства, згорів тролейбус. Пошкоджено щонайменше 18 тролейбусів. Крім того, у щонайменше 33 будинках поруч з депо вибиті вікна. Більшість транспорту завчасно розосередили по місту – саме це врятувало від значно більших втрат.