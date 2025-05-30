Проблемы со светом и неизвестный парашют в небе после взрыва: все про удар по Запорожью (фото, видео)

На месте работают соответствующие службы

Утром в пятницу, 30 мая, около 8:15 россияне атаковали Запорожье. После взрывов возникло задымление и вспыхнул пожар.

"Атака россиян привела к пожару на одном из объектов инфраструктуры Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших. Экстренные службы выехали на место", — сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как пишут местные Telegram-каналы, в одном из районов областного центра прогремели два взрыва. После них мигнул свет, в некоторых домах он исчез.

Во время одного из взрывов в Запорожье горожане видели, как что-то спускается на парашюте. В сети показали видео.

По предварительным данным, взрывы произошли из-за атаки fvp самолетного типа. Об этом пишут мониторинговые каналы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 30 мая Россия атаковала Харьков беспилотниками. Враг ударил по троллейбусному депо. Пострадали двое работников предприятия, сгорел троллейбус. Повреждены не менее 18 троллейбусов. Кроме того, в по меньшей мере 33 домах рядом с депо выбиты окна. Большинство транспорта заранее рассредоточили по городу – именно это спасло значительно большие потери.