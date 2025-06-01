Росіяни на Сумщині могли захопити ще один населений пункт: в DeepState показали карту

Офіційного підтвердження інформації ще немає

Російські окупанти продовжують атакувати Україну та мають просування в Сумській області. За підсумками боїв 31 травня окупаційні підрозділи росіян змогли встановити контроль над населеним пунктом Володимирівка на Сумщині та намагаються просунутися далі.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Аналітики проєкту оновили карту бойових дій в Україні, де позначено просування ворога, а Володимирівка перейшла у "червону зону".

"Ворог окупував Володимирівку", – коротко повідомили у проєкті. Офіційного підтвердження інформації щодо окупації росіянами населеного пункту немає: Генеральний штаб ЗСУ, або обласна влада не повідомляли про ситуацію в районі населеного пункту.

Нагадаємо, що Росія обрала для наступу на Сумському напрямку жорсткіший сценарій, зосередивши на ділянці сили елітних десантно-штурмових і морських підрозділів. Йдеться про підрозділи 76-ї та 106-ї десантно-штурмових дивізій, 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, а також 115-ї та 40-ї бригад морської піхоти. При цьому прикордонники впевнені, що великих успіхів Росія не досягне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що влітку російські війська можуть спробувати захопити стратегічно важливі міста Донбасу — Покровськ і Костянтинівку. Аналітики вважають, що це може стати останньою масштабною спробою Володимира Путіна здобути перемогу у війні військовим шляхом.