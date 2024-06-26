ВСУ оценят? Что особенного у БМП, которые Испания хочет произвести для Украины (фото)

Украина может получить до 50 таких машин

Украина уже в этом году может получить от Испании боевые машины пехоты (БПМ) ASCOD, которые производит General Dynamics European Land Systems. Компания предложила предоставить до 50 БМП.

Об этом сообщает испанское издание Infodefensa. Чем же отличаются эти БПМ?

Испанский производитель бронетехники Santa Bárbara Sistemas, принадлежащий европейскому подразделению General Dynamics, сообщил правительство Испании, что может изготовить до 50 боевых машин пехоты ASCOD в год на своем заводе в Трубии.

БМП ASCOD

Отмечается, что толчком к такой инициативе стала мартовская встреча Владимира Зеленского с представителями национального оборонно-промышленного комплекса и недавно подписанного оборонного соглашения с Украиной, в рамках которого Испания гарантировала поддержку в размере 1 млрд долларов.

Тем не менее издание El Comercio подчеркнуло, что предложение до сих пор не получило ответа в министерстве обороны Испании.

Что известно об АSCOD

Deffence express отмечает, что для Украины могут изготовить второе поколение БМП, известное под названием ASCOD 2 или ASCOD Phase 2. В сентябре прошлого года GDELS, холдинговая компания Czechoslovak Group и "Украинская бронетехника" рассматривали возможность ее лицензионного производства на территории страны.

С производственными мощностями General Dynamics European Land Systems в Трубии ознакомились специалисты "Украинской бронетехники" совместно с военнослужащими ВСУ, представители ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники и холдинга Czechoslovak Group. Тогда военнослужащие ВСУ опробовали БМП, чтобы сравнить возможности ASCOD с имеющейся на вооружении ВСУ бронетехникой.

БМП ASCOD

ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) – это семейство боевых машин пехоты (БМП), разработанное совместно австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch и испанской Santa Bárbara Sistemas.

БМП ASCOD

ASCOD имеет несколько особенностей, которые отличают ее среди других БМП:

Модульность:

Высокая адаптивность конструкции позволяет легко модифицировать машину под разные задачи.

Возможность быстрого изменения уровня броневой защиты.

Защита:

Использование современных композитных материалов для бронирования.

Возможность установки дополнительной активной защиты.

Мобильность:

Мощный двигатель обеспечивает хорошее соотношение мощности к массе.

Независимая гидропневматическая подвеска увеличивает проходимость.

Универсальность:

На базе ASCOD созданы разные варианты: БМП, командно-штабная машина, медицинская эвакуационная, инженерная и т.д.

Современные системы управления огнем:

Цифровая система управления огнем увеличивает точность.

Возможность интеграции с современными системами C4I (командование, управление, связь, компьютеры и разведка).

Эргономика:

Улучшены условия для экипажа и десанта.

Удобство обслуживания и ремонта в полевых условиях.

По сравнению с другими БМП, ASCOD может иметь преимущества в:

Баланс между защитой, мобильностью и огневой мощью. Адаптивности к разным боевым сценариям. Потенциал модернизации и продолжительном жизненном цикле. Совместимость с западными стандартами НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина получила экспериментальную артиллерийскую установку от американской компании AM General. Речь идет о 105-мм системе Hawkeye, которая устанавливается на боевую машину HMMWV M1152, то есть "Хамви" в модификации пикапа.