Знімають з усіх посад: стало відомо, де ще генерал Гнатов замінить генерала Содоля

Формально Содоль ще мінімум кілька днів залишиться командувачем "Хортиці"

Бригадний генерал Андрій Гнатов, якого нещодавно призначили на посаду командувача Обʼєднаних сил Збройних сил України замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля, замінить свого попередника ще на одній посаді. Гнатов стане також командувачем оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Про це пише видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела у військовому керівництві. Джерела сказали журналістам, що звільнення Содоля не стало несподіванкою – розмови про це велися вже деякий час.

"Головком робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії "нові – старі", вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів – це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту", – пояснили військові.

Зараз Содоль ще кілька днів формально буде перебувати в статусі командувача ОСУВ "Хортиця". Згодом його замінить на посаді Гнатов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Юрій Содоль був представлений особовому складу як новий голова Об’єднаних сил Збройних Сил України (ЗСУ). Його призначили на цю посаду президентським указом, опублікованим 11 лютого 2024 року.

Також в окремому матеріалі ми зібрали всю інформацію про біографію Юрія Содоля. З 2003 року він служив у десантних військах. Його кредом по життю є девіз десантників, а саме ― "Ніхто, крім нас".