Безугла накинулася на одного з генералів ЗСУ: у Раді розповіли, чи обговорювали його діяльність

У Раді відреагували на скандал із генералом ЗСУ

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони не обговорювали діяльність генерала Юрія Содоля. Така заява була зроблена на тлі його критики з боку нардепа Мар’яни Безуглої.

Про це розповів член Комітету Федір Веніславський в ефірі "Київ-24". За його словами, інформація, оприлюднена Безуглою, на засіданнях не обговорювалася і жодних рішень не ухвалювали.

Він наголосив, що все сказане його колегою є її суб’єктивною думкою.

"Говорити про компетентність чи некомпетентність дуже складно, я думаю, що кожен бажаючий може проаналізувати навички, вміння та знання того чи іншого народного депутата та оцінити, чи може він давати оцінку стратегічним, тактичним рішенням на рівні командування Збройних сил України та командування Об’єднаних сил", — сказав Веніславський.

За його словами, для того, щоб давати оцінку, нардепу необхідно мати компетенцію у сфері, яку він коментує. Він наголосив, що в Комітеті такі люди є, проте ніхто з них жодних різких оцінок діяльності будь-яких військових керівників не давав.

Як повідомлялося раніше, напередодні Безугла звинуватила Содоля в тому, що той припустився прориву росіян у Торецьку. За її словами, генерал зняв звідти бригаду та поставив на її місце іншу, яка напередодні зазнала втрат і мала знижену боєздатність. Після цієї заяви нардепа підтримав начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич та зазначив, що звернувся до ДБР із цього приводу.

Нагадаємо, раніше Безугла розкритикувала свого колишнього колегу по "Слузі народу" Миколи Тищенка після скандалу зі побиттям військового у Дніпрі. Принагідно дісталося і нардепу Олексій Гончаренко.