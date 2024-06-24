"Вбив більше бійців, ніж росіяни?". У бік командувача Содоля посипались гучні звинувачення: деталі скандалу

Генерала вже називали "кадровою катастрофою"

У суспільстві активно починає наростати новий скандал за участю військовослужбовця високого рангу. Так у бік командувача об'єднаних сил Юрія Содоля прозвучала низка звинувачень.

І висловили свою думку не тільки військовий Богдан Кротевич, адже скандальна нардепка Марʼяна Безугла поділилась і тим, що її нібито відомо. Тож "Телеграф" зібрав усю наявну інформацію про гучний скандал.

Марʼяна Безугла звинуватила Юрія Содоля у прориві росіян поблизу Торецька, позиції якого ЗСУ утримували з 2014 року. За її словами, за добу до можливого прориву командувач зняв з місця бригаду і завів підрозділ, який вже зазнав втрат і мав знижену боєздатність, а сам тим часом розважався в одному з закладів Одеси.

"Черговий злочин керівника східним фронтом генерала Содоля: прорив на Торецьк. Зараз ми втратили позиції, які були з 2014 року. Розвідка попереджала. За добу до можливого прориву Содоль знімає з місця бригаду і заводить підрозділ, який вже зазнав втрат і має знижену боєздатність. Наразі події розвиваються так, що недалеко до виходу на трасу. Підготовлених фортифікацій знову немає! Бої в Шумах. Це вже у мережі, але не в брехливих штабних доповідях.

Брехня штабів = наша поразка. Брехня = смерть. Виглядає так, що генерал Содоль не просто проявляє злочинну недбалість, а й умисел, працює на ворога", — написала нардепка.

Вона також прикріпила фотографію генерала, написавши, що на ній він відпочиває в одеському ресторані "Облака".

"За моєю інформацією під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані "Облака" в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень", — написала Безугла.

Юрій Содоль у футболці з зайчиками

Нардепка наголосила, що "при Содолі ми пропустили вторгнення на Харківщину, прорив на Покровськ і втратили Авдіївку. Керує фронтом з лютого 2024 року".

"Керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретине, Вовчанськ...

Невже це буде продовжуватись? Невже військові мають гуртуватись на ґрунті ненависті до свого керівника? Невже ми ТАК маємо втрачати людей і території? Це так працює?" — пише Марʼяна Безугла.

Кротевич звернувся до ДБР

Також проти українського генерала, "якого ненавидять 99% військових", висловився начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич, позивний "Тавр". Він написав листа до ДБР із закликом відкрити кримінальне провадження проти нього.

Зауважимо, що прям "Тавр" не називає прізвище військовослужбовця, але з викладеного стає зрозуміло, що йдеться саме про Содоля. Він наголосив, що готовий пожертвувати всім, аби вивести "мʼясника" на чисту воду.

"Тому відверто заявляю — я старався (не тільки я, це факт, але кажу за себе), казав в кабінетах, передавав інформацію всім, кому була змога. Більш того, даючи свідчення, по тим справам, по яким я не можу казати, я прямо заявляв про, на мою думку, "військові злочини". Але, мабуть, більшості пох*р.

Я це все до чого — написав листа в ДБР з закликом про відкриття розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Мені похр*н чи почнуть розслідування проти мене і мені пох*р чи посадять мене в тюрму.

Мені не пох*р, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдатів.

Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так — це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч. Іноді мені здається, що світ посилає нам покидьків, щоб нас згуртувати.

І всі військові зараз розуміють, про яку людину я кажу, бо 99 відсотків військових його ненавидять за те, що він робить. Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює.

Мене це дістало, рубікон перейдений", — написав Кротевич.

Содоля вже називали "кадровою катастрофою"

Зауважимо, що у травні активіст Сергій Стерненко назвав призначення Содоля командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) Хортиця "кадровою катастрофою", адже "гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити". Ще тоді генералу закидували звинувачення у затвердженні військових операцій без належного матеріального забезпечення та нехтуванні втратами серед бійців.

Раніше "Телеграф" писав, що українські захисники повідомили, що інформація про повну окупацію Новоолександрівки Донецької області на Покровському напрямі не відповідає дійсності. Однак російські окупанти справді захопили значну частину населеного пункту.