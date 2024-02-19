Нового голову Об’єднаних сил ЗСУ представили особовому складу

Указ про призначення був опублікований ще 11 лютого

Генерал-лейтенант Юрій Содоль у понеділок, 19 лютого, був представлений особовому складу як новий голова Об’єднаних сил Збройних Сил України (ЗСУ). Його призначили на цю посаду президентським указом, опублікованим 11 лютого 2024 року.

До цього Юрій Содоль був командувачем Морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ. Про це проінформувало Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

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Хто такий Юрій Содоль

Генерал-лейтенант із перших днів повномасштабного вторгнення відповідав за оборону однієї з найскладніших ділянок фронту. Брав участь в обороні Маріуполя. Минулого року очолював оперативно-тактичне угруповання на Вугледарському напрямку (Донецька область).

Герой України. Це звання він отримав ще у 2022 році. Його він заслужив на активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Тоді Юрій Содоль організував успішний контрнаступ та зумів врятувати сотні життів українських захисників.

Біографія та військова служба

Новий голова Об’єднаних сил ЗСУ народився у родині військових у Чугуєві Харківської області 26 грудня 1970 року. Одружений, є двоє дітей. Цікаво, що обидва його сини теж обрали для себе шлях військовослужбовців.

Юрій Содоль навчався у середній школі Маріуполя. У 1988 році вступив до Сумського вищого артилерійського командного училища, де навчався до 1992 року. Національну академію оборони України він закінчив у 2002 році.

З наступного року Содоль розпочав службу у Десантних військах. Його призначили командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади у 2007-му.

Юрій Содоль бере участь у російсько-українській війні із самого її початку. У 2014 році йому довіряли проводити найскладніші військові операції:

штурм Ямполя;

оборона Донецького аеропорту;

бої за Рубіжне Луганської області;

прикриття виходу ЗСУ з Дебальцевого.

Першим заступником командувача Десантно-штурмових військ він став на початку 2015 року. Через три роки його підвищили до Командувача Морської піхоти ВМС ЗСУ. Цю посаду він обіймав, доки став головою Об’єднаних сил.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про нове військове керівництво говорять захисники. Вони налаштовані дуже позитивно.