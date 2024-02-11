Зеленський призначив нових командувачів ДШВ та Сил тероборони: що відомо про нових керівників

Глава держави змінює вище військове керівництво

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Також нового командувача отримали Сили територіальної оборони ЗСУ.

Відповідні укази були опубліковані на сайті президента 11 лютого. Так, ДШВ очолив бригадний генерал Ігор Скибюк.

Він з 1998 року почав службу в 80-ій десантно-штурмовій бригаді на посаді командира взводу. Був командиром 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У 2023 році став начальником штабу — заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Скибюк має звання Герой України, орден Богдана Хмельницького II ступеня та орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Ігор Скибюк

Командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України призначено генерал-майора Ігоря Плахуту. Раніше він був начальником 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ та начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Ігор Плахута

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.