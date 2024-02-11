Зеленський призначив нових командувачів ДШВ та Сил тероборони: що відомо про нових керівників
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Глава держави змінює вище військове керівництво
Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Також нового командувача отримали Сили територіальної оборони ЗСУ.
Відповідні укази були опубліковані на сайті президента 11 лютого. Так, ДШВ очолив бригадний генерал Ігор Скибюк.
Він з 1998 року почав службу в 80-ій десантно-штурмовій бригаді на посаді командира взводу. Був командиром 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У 2023 році став начальником штабу — заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Скибюк має звання Герой України, орден Богдана Хмельницького II ступеня та орден Богдана Хмельницького III ступеня.
Командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України призначено генерал-майора Ігоря Плахуту. Раніше він був начальником 169 навчального центру Сухопутних військ ЗСУ та начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.
Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Його місце зайняв генерал-полковник Олександр Сирський.