Зеленский назначил новых командующих ДШВ и Сил терробороны: что известно о новых руководителях

Глава государства сменяет высшее военное руководство

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Также нового командующего получили Силы территориальной обороны ВСУ.

Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента 11 февраля. Так, ДШВ возглавил бригадный генерал Игорь Скибюк.

Он с 1998 года начал службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде в должности командира взвода. Был командиром 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В 2023 году стал начальником штаба — заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Скибюка имеет звание Героя Украины, орден Богдана Хмельницкого II степени и орден Богдана Хмельницкого III степени.

Игорь Скибюк

Командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Игорь Плахута. Ранее он был начальником 169 учебного центра Сухопутных войск ВСУ и начальником управления Южного территориального командования Внутренних войск МВД.

Игорь Плахута

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.