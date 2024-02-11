Зеленский назначил преемника Сырского: кто теперь командует Сухопутными войсками ВСУ

Ранее он занимал должность первого замминистра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на новую должность генерал-лейтенанта Вооруженных Сил Украины Александра Павлюка, который ранее работал заместителем министра обороны. С предыдущего места работы он был уволен 10 февраля.

Соответствующий указ был опубликован на сайте президента. Теперь он будет командовать Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского.

До этого Павлюк по решению Кабинета министров, был уволен из Министерства обороны. Там он занимал должность первого замминистра обороны.

Александр Павлюк

Александр Павлюк – генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, Герой Украины.

С 28 июля 2021 года по 15 марта 2022 года – Командующий Операцией Объединенных сил. Во время пребывания в должности усиленно организовывал мероприятия по подготовке подразделений в зоне ООС к отражению полномасштабного вторжения.

В преддверии наступления российских войск по его приказу осуществлено перемещение и перегруппировка украинских подразделений на востоке, рассредоточение материально-технического обеспечения и боеприпасов.

С 24 февраля 2022 года – руководил обороной на востоке Украины. В боях с превосходящими силами русских войск обеспечил удержание линии обороны.

С 15 марта по 21 мая 2022 года – председатель Киевской областной военной администрации. Обеспечивал организацию обороны и отражение российской агрессии в Киеве, Киевской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что

Как сообщал "Телеграф", в четверг, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Подытоживая ее, он отметил, что генерал Залужный уходит в отставку. Зеленский отметил, что пора менять военное руководство страны. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский.