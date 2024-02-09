Умеров провел первое рабочее совещание с главкомом Сырским: о чем говорили

Умеров отметил, что совещание было содержательным

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На нем обсуждался вопрос детального плана действий Вооруженных сил Украины на 2024 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Также "поднимался чрезвычайно важный вопрос" – налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями.

"Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений", — отмечают в министерстве.

Кроме того, министр обороны и главнокомандующий обсудили повышение качества обучения, обеспечение учебных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было посвящено новому роду сил ВСУ – Сил беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи для разработки новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание!" – подытожил министр обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что австралийский генерал прокомментировал отставку Залужного.